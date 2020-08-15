شكرا لقرائتكم باهر المحمدي ينتظم اليوم في تدريبات الإسماعيلي بعد تعافية ان إصابة الركبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينتظم اليوم السبت باهر المحمدى، كابتن النادى الإسماعيلى، فى تدريبات فريقه لأول مرة بعد تعافيه من جراحة تمزق فى أربطة الركبة، وأنهى اللاعب برنامجه التأهيلى بنجاح وسط تأكيدات من الدكتور أكرم عبد العزيز رئيس الجهاز الطبى للدراويش بعودة اللاعب للتدريبات الجماعية بشكل تدريجى ليكون جاهزاً لقيادة الدراويش فى مباريات الدورى ، ومن المقرر أن يواجه الإسماعيلى نظيره وادى دجلة الاربعاء المقبل على ملعب الإسماعيلية بالجولة العشرين لمسابقة الدوري العام

ويحل الإسماعيلى ضيفًا على حرس الحدود باستاد المكس يوم 23 من الشهر المقبل بالأسبوع الــ21 على أن يستضيف طنطا يوم 27 أغسطس بالأسبوع الــ22.

فى سياق أخر ، استنجد مسئولو النادى الإسماعيلى بنظرائهم في اتحاد الكرة من أجل حل أزمة الثلاثى الاجنبى التونسى فخر الدين بن يوسف والعراقى همام طارق والاوغندى باتريك كادو لاعبو الفريق الذى لم يتحدد موعد عودتهم للقاهرة حتى الان رغم بدء مباريات الدوري للدراويش عقب عودة المسابقة بعد تجميد طويل منذ مارس الماضى بسبب جائحة كورونا ،وكان الفريق قد استعاد فى وقت سابق جهود الغينى بيكيتى سيلفا والنامبيى شيلونجو فيما أنهى الجهاز الادارى بالدراويش إجراءات عودة الثلاثى المتبقى لكن دون جدوى.

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ووضع الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى للإسماعيلى برنامج تدريبى للناميبى شيلونجو مهاجم الفريق لتجهيزه لمباريات الدراويش المقبلة ببطولة الدوري بعد عودته متأخراً من بلاده

وينتظر نادى الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف.