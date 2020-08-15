شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يغلق صفحة الأهلى ويبدأ الاستعداد لمواجهة ذئاب الجبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلق الجهاز الفنى للإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار ، صفحة مباراة الاهلى التى أقيمت مساء الجمعة على ستاد السلام ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري العام وشهدت الظهور الرسمى الاول للفريق منذ خمسة شهور بعد توقف المسابقة المحلية فى مارس الماضى بسبب كورونا، بعد تأجيل مباراته الأولى مع نادى مصر التى كان مقرر لها السبت الماضى بسبب الإصابات التى ضربت الفريق فى الفترة الأخيرة.

وبدون راحة يبدأ الانتاج الحربى بداية من اليوم السبت الاستعداد لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها السادسة والنصف مساء الاثنين المقبل على ستاد المقاولون العرب بالجولة العشرين لمسابقة الدوري ، حيث سيخوض اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية فى مباراة الاهلى تدريبات إستشفائية فيما يؤدى البدلاء والمستبعدين مراناً قوياً استعداداً لذئاب الجبل فى ظل ضيق الوقت بين المباراتين .

ومن المقرر أن يخضع لاعبو الانتاج الحربى وجهازهم الفني والادارى لمسحة كورونا استعداداً لمواجهة المقاولون العرب طبقاً لتعليمات اللجنة الطبية بإتحاد الكرة برئاسة الدكتور محمد سلطان والتى ألزمت الاندية بإجراء مسحات كورونا قبل 48 ساعة من أى مباراة .

وتعادل فريقا طلائع الجيش والإنتاج الحربى بهدف لكل فريق فى المباراة الودية التى جمعتهما عصر السبت الماضى على استاد جهاز الرياضة العسكرى، ضمن استعدادات الفريقين لافتتاح مشوارهم ببطولة الدورى التى عادت بعد تجميد دام خمسة شهور كاملة بسبب جائحة كورونا، تقدم عمرو جمال لطلائع الجيش فى الشوط الأول وتعادل باسم مرسى للإنتاج الحربى فى الدقيقة الاخيرة من عمر اللقاء.

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وقاد مختار مختار، المدير الفنى للإنتاج الحربى، فريقه فى المباراة الودية مع طلائع الجيش بعدما أجرى نجم الأهلى الأسبق مسحة تأكيدية لفيروس كورونا وجاءت نتيجتها سلبية أيضاً، ليتأكد من شفائه بشكل تام من الفيروس، وأشرك عدد كبير من لاعبيه للاطمئنان على جاهزيتهم لمواجهة الأهلى بعد تعافيهم من فيروس كورونا.

وكان مختار قد أدار ودية فريقه مع نادى مصر التى انتهت بالتعادل السلبى مساء الجمعة قبل الماضية، فور علمه بسلبية مسحته، وأعلن خالد مهدى مدير الكرة بالإنتاج الحربى شفاء كل عناصر فريقه من فيروس كورونا ليصبح الفريق جاهزاً لعودة بطولة الدورى، وكان آخر لاعب بالفريق مصاب بكورونا قد ظهرت نتيجة المسحة الخاصة به مساء الجمعة وجاءت سلبية.

وقررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم تأجيل مباراة نادى مصر والإنتاج الحربى والمقرر اقامتها فى الرابعة مساء السبت المقبل على ملعب استاد الكلية الحربية، وذلك نظرا لعدد العينات الإيجابية التى ظهرت فى تحليل ڤيروس كوڤيد-١٩ الذى اُجرى للاعبى وجهاز الفريق الأول بنادى الإنتاج الحربي