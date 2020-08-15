شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلال: طارق حامد لاعب محلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أحمد بلال، مهاجم الأهلي، إن طارق حامد، نجم وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لاعب محلي.
وأكد أحمد بلال على قناة النهار: «طارق حامد لاعب مجتهد ومحترم ولكنه لاعب محلي».
وواصل:«طارق حامد مثل حسام عاشور، والثنائي محليين ولا يصلحوا للعب في أوروبا».
وأتم تصريحاته: «حسام عاشور لاعب متواضع لذلك لم ينضم لمنتخب مصر».
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