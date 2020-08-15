شكرا لقرائتكم خبر عن انتصار القرن.. زلزال البايرن يضرب برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ثمانية البايرن في شباك برشلونة تحرك رياح التغيير في «كامب نو».. بيكيه يعزم الرحيل عن صفوف الفريق الكاتالوني بعد فضيحة أوروبا

ميسي لايتحدث عقب كارثة «البافاري».. والصحف الإسبانية: البرسا تعرض لإذل كروي.. و«بيلد»: العملاق الألماني حطم البرسا

ليست أول مرة.. برشلونة تلقى ثمانية أخرى قبل 75 عاما.. خسر أمام إشبيلية بنتيجة 8/0 عام 1946.. وهانسي فليك تخصص أرقام ثقيلة

شنت الصحف الإسبانية هجوما شرسا على لاعبي فريق برشلونة عقب خروجهم المهين من ربع دوري أبطال أوروبا على يد بايرن ميوينخ بنتجية 8/2 خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء أمس الجمعة، على أرض ملعب «النور»

وقال موقع صحيفة «ماركا» الإسبانية،، إن خروج برشلونة من دوري أبطال أوروبا بنتيجة كارثية أمام البايرن يعد أكبر إذلال كروي تعرض له فريق برشلونة في التاريخ بمختلف البطولات التي شارك فيها الفريق الكاتالوني في العصر الحديث.

أضاف التقرير، سيطر الألمان بكل الطرق الممكنة على مجريات اللقاء منذ صافرة البداية وحتى النهاية ولولا براعة حارس مرمى برشلونة مارك أندريه تير شتيجن، الذي تعرض لإطلاق نار طوال اللقاء لكان النتيجة تخطت الثمانية.

وتابع: جعلت الأخطاء التي ارتكبها برشلونة ضد خط الضغط المرتفع لبايرن سهلت الطريق على الفريق البافاري ليسجل أربعة أهداف في الشوط الأول، قبل أن تضيف الهجمة المتأخرة من الألمان إلى الليلة الأكثر إحراجا في تاريخ البلوجرانا الذي كان عاجزا كرويا.

وقال الموقع الإسباني، وداع سيتين، لكنه لا يمكن أن يكون الوحيد الذي يغادر، في إشارة إلى تجديد الدماء داخل الفريق الكاتالوني خلال الميركاتو الصيفي الجاري حتى يتكمن البرسا من إعادة هيبته الأوروبية والإسبانية الذي فقداهما خلال الموسم الجاري.

وقال موقع «آس» الإسباني، إن فريق بايرن ميونيخ أذل برشلونة بثمانية أهداف، في لقاء يعد هو الأكبر كارثة لتاريخ الفريق الكاتالوني خلال العصر الحديث الذي نعيشه منذ بداية سطوع نجم الكرة العالمية، ليونيل ميسي.

اضاف التقرير الإسباني، أن ليونيل ميسي كان غير قادرا على ترك بصمة أمام لاعبو بايرن ميوينخ الذي يتميزوا بسرعات فائقة وقوة ضاربة داخل المستطيل الأخضر.

وأشار التقرير إلى وقال الموقع الإسباني، إن نتيجة لقاء بايرن ميونيخ وبرشلونة أعادت للأذهان نتيجة فوز ألمانيا 7-1 على البرازيل في كأس العالم 2014، وهي مباراة الذي كان فيها مدرب بايرن ميونيخ الحالي، هانسي فليك، يجلس على مقاعد البدلاء كمساعد لمدرب المنتخب الوطني، يواخيم لوف.

وأبدى جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة، قائلا وفقا لما نشره موقع صحيفة «ديلي ميل» البريطانية: «كانت مباراة مروعة، شعور مروع، مخزي، أنه صعب جدا على أن أصدق هذه النتيجة الكارثية، النادي بحاجة لتغييرات، وأنا لا أتحدث عن المدرب واللاعبين من الناحية الهيكلية، نحتاج إلى تغييرات بشكل عام.

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أضاف: أعرض رحيلي عن النادي في الوقت الحالي، إذا كان يجب أن تأتي دماء جديدة، وتغيير هذه الديناميكية سأكون أول من يرحل، لأنني أعتقد أننا وصلنا إلى الحضيض، لانستيطع المنافسة بهذا الشكل، نحن الآن في القاع.

من جانبة قال كييكي سيتين، المدير الفني لفريق برشلونة الذي اقترب من الرحيل والإقالة عقب الهزيمة الكارثية: «إنها هزيمة مؤلمة حقًا. إنها أهداف أكثر مما كان ينبغي أن تكون، مؤكدا أنه لن يشارك في المناقشات الهيكلية حول النادي، قائلا: إنه لم يكن هناك سوى ستة أشهر، لكنه إذا كان بيكيه يقول ذلك حول التغيير، فمن المحتمل بالطبع أن يكون هناك شيء ما يجب تغييره في القترة المقبلة.

ووفقا لشبكة «أوبتا» للإحصاءات، فإن شباك برشلونة استقبلت 8 أهداف خلال مباراة واحدة للمرة الأولى منذ 75 عاما، بعدما تلقى البرسا 8 أهداف عام 1946، عندما خسر أمام إشبيلية بنتيجة 8/0.

ولم تتلق شباك برشلونة 6 أهداف في مباراة واحدة، منذ عام 1951، عندما خسر الفريق أمام إسبانيول بسداسية نظيفة بالليجا. أما شبكة «سكواكا» فقد أشارت إلى أن تلك النتيجة هي الأكبر في تاريخ مباريات ربع نهائي دري الأبطال، متساوية مع نتيجة مباراة ريال مدريد وأوبيل نيقوسيا القبرصي.

على الجانب الآخر، احتلفت الصحف الألمانية بفوز فريقها التاريخي على عملاق إسبانيا، وقال موقع صحيفة «بليد» الألمانية، إن بايرن ميونيخ حطم برشلونة بثمانية أهداف في لقاء يسمى «انتصار القرن»، نظرا للنتيجة الثقيلة الذي تعرض لها بطل إسبانيا.

أضاف التقرير، البايرن في هذا اللقاء كان يتعامل بفرق طبقي، تفكيك وإذلال لدفاعات برشلونة، الفريق الألماني استعرض قوته بعد 31 دقيقة فقط تكون النتيجة 4/1، في السابق لم يستقبل برشلونة أبدا أربعة أهداف قبل نهاية الشوط الأول في دوري أبطال أوروبا، ولم تستقبل شباكهم خمسة أهداف في مباراة واحدة في الدرجة الأولى، آلة البايرن التي لا ترحم.