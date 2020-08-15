شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحي يتلقى 5 عروض من العيار الثقيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الاعلامي سيف زاهر، أن رمضان صبحي، جناح هيدرسفيلد الانجليزي، يمتلك 5 عروض قوية لضمه خلال الساعات الأخيرة الماضية.

وأشار زاهر خلال تصريحات في قناة «اون تايم سبورتس»، أن اللاعب تلقى 5 عروض من العيار الثقيل بعد اعلان خروجه من حسابات الأهلي، رغم أنباؤ اقترابه من بيراميدز.

وواصل:«النادي صاحب العرض الأضخم هو من سيظفر بخدمات رمضان صبحي، وهو حال كرة القدم في السنوات الأخيرة».

وأنهى زاهر تصريحاته مؤكداً أن الاعلان عن الخطوة المقبلة لرمضان صبحي خلال الساعات المقبلة.