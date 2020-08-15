شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى يكشف حقيقة انضمام رمضان صبحي للزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، أنه لم يتفاجأ من رحيل رمضان صبحي عن صفوف الأهلي ورغبته في اللعب لنادي بيراميدز.

وأوضح أمير في تصريحات على شاشة قناة الزمالك: «صرحت من قبل في أحد البرامج التليفزيونية أن بإماكن الزمالك ضم رمضان صبحي من خلال نادي هيدرسفيلد الانجليزي».

وواصل:«ربما لم يشعر رمضان صبحي بالأمان بعد أزمة عدة لاعب في صفوف الأهلي مثل حسام عاشور وأحمد فتخي وغيرهم».

وأتم تصريحاته معلقاً على إمكانية ضم رمضان صبحي قائلاً«أترك هذا الأمر لرئيس النادي مرتضى منصور، ولكن العرض الذي قدمنا لهيدرسفيلد كان بغرض ابلاغ النادي الانجليزي بوجود أندية أخرى في مصر ترغبة في الظفر بخدمات اللاعب حال تعثر مفاوضات الأهلي.