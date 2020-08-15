شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلال: لو كنت مكان رمضان لما لعبت لبيراميدز بـ150 مليون والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث أحمد بلال، مهاجم المنتخب الوطني والنادي الأهلي السابق، عن ملف رحيل رمضان صبحي، لاعب هيدرسفيلد الإنجليزي، عن الأهلي وموافقته على الانتقال إلى بيراميدز.
وأكد أحمد بلال على قناة النهار: «لم أتفاجئ من انتقال رمضان صبحي إلى نادي بيراميدز ولو مكانه كنت ساحترف في أوروبا».
وتابع: «لو أنا مكان رمضان صبحي كنت سانتقل إلى أوروبا ولن ألعب في بيراميدز حتى لو كان العرض يبلغ 150 مليون».
وأتم: «رمضان صبحي يجب ألا ينظر إلى المال حاليا ويجب التفكير في ممستقبله الكروي».
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