شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلال: لو كنت مكان رمضان لما لعبت لبيراميدز بـ150 مليون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث أحمد بلال، مهاجم المنتخب الوطني والنادي الأهلي السابق، عن ملف رحيل رمضان صبحي، لاعب هيدرسفيلد الإنجليزي، عن الأهلي وموافقته على الانتقال إلى بيراميدز.

وأكد أحمد بلال على قناة النهار: «لم أتفاجئ من انتقال رمضان صبحي إلى نادي بيراميدز ولو مكانه كنت ساحترف في أوروبا».

وتابع: «لو أنا مكان رمضان صبحي كنت سانتقل إلى أوروبا ولن ألعب في بيراميدز حتى لو كان العرض يبلغ 150 مليون».

وأتم: «رمضان صبحي يجب ألا ينظر إلى المال حاليا ويجب التفكير في ممستقبله الكروي».