شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مرتضى: طالبت كهربا بإحضار عرض من الأهلي لرحيله والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف أحمد مرتضى، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن مفاجأة من العيار الثقيل، مؤكداً أنه أبلغ محمود كهربا حينما كان لاعباً بصفوف النادي الأبيض بإحضار عرض رسمي من الأهلي من أجل رحيله بشكل مقبول.

وأضاف مرتضى خلال تصريحات على شاشة قناة الزمالك:«لا يوجد خناقة بين الأهلي والزمالك، فكل لاعب عليه الرحيل بشكل مقبول ومرضي ومحترم».

وواصل:«اندهشت من تصريحات كهربا واّخرين يتحدثون عن براءة اللاعب من الأزمة، وهذا أمر لا يعقل والدليل إقرار الفيفا بالغرامة بشكل رسمي».

وأنهى تصريحاته مؤكداً أن الايفواري كوليبالي تم عرضه على الزمالك ولكن الإدارة رفضت بسبب هروبه من النادي الأحمر.