شكرا لقرائتكم خبر عن ليست أول مرة.. برشلونة تلقى ثمانية أخرى قبل 75 عاما والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اجتاح بايرن ميونخ شباك برشلونة بثمانية أهداف، اليوم الجمعة، لحساب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا. وانتهت المباراة التي استضافتها العاصمة البرتغالية لشبونة بنتيجة 8-2، ليودع البارسا البطولة من الدور ربع النهائي، للموسم الثالث على التوالي.

وبحسب شبكة «أوبتا» للإحصاءات، فإن شباك برشلونة استقبلت 8 أهداف خلال مباراة واحدة للمرة الأولى منذ 75 عاما.

وتعود آخر مباراة تلقت فيها شباك برشلونة 8 أهداف لعام 1946، عندما خسر أمام إشبيلية بنتيجة 8-0.

ولم تتلق شباك برشلونة 6 أهداف في مباراة واحدة، منذ عام 1951، عندما خسر الفريق أمام إسبانيول بسداسية نظيفة بالليجا.

أما شبكة «سكواكا» فقد أشارت إلى أن تلك النتيجة هي الأكبر في تاريخ مباريات ربع نهائي دوري الأبطال، متساوية مع نتيجة مباراة ريال مدريد وأوبيل نيقوسيا القبرصي.

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