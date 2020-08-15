شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مرتضى: الأهلي قام بتأجير ستاد السلام بغرض «الشو» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن فكرة تأجير الملاعب بحق انتفاع للملاعب والاستادات فكرة جيدة، وكنت أول من عرضتها على شركة بريزنتيشن قبل سنوات ماضية.
وأضاف أحمد مرتضى خلال تصريحات على شاشة قناة الزمالك:«بيراميدز أول من قام بتأجير ملعب بحق انتفاع في الموسم الماضي ولكن لم تُسلط عليه الأضواء».
وأشار عضو مجلس إدارة الزمالك إلى أن تأجير الأندية للملاعب تمنح إدارات تلك الأندية فرصة لكسب اللقطة وعمل «الشو».
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