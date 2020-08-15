شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يوجه 5 رسائل للأهلي في أزمتي كهربا ورمضان ‏صبحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عدة رسائل لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، بشأن الغرامة الموقعة على محمود كهربا من «فيفا» واقتراب رمضان صبحي من الانضمام لبيراميدز.

وقال مرتضى في مقطع فيديو عبر شاشة قناة الزمالك:«لماذا الأهلي غاضب من مفاوضاتي لضم رمضان صبحي؟ التفاوض تم من خلال النادي الانجليزي هيدرسفيلد.. إنت مالك؟!».

وأضاف مرتضى منصور:«داين تدان، ما فعله الأهلي بخطف نجوم الاسماعيلي جميعهم يحدث معه الاّن من خلال بيراميدز».

وواصل:«حذرت أخي محمود الخطيب رئيس الأهلي من محمود كهربا، لانه لاعب هارب، والجزاء من جنس العمل، فبعد فبركة فيديو لي أسب فيه رئيس الأهلي جاء قرار الفيفا بتغريم كهربا».

وأتم حديثه:«ستاد الزمالك سيكون فرحة كبيرة لجماهير النادي الأبيض وليس إيجار ملعب ووضع»يافتة«بإسم النادي عليه،، وعلى جماهير الازمالك أن تسعد بناديها».

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