شكرا لقرائتكم المصري: لو نملك 11 لاعبا كنا خضنا لقاء الإسماعيلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وقال حلبية خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: " هناك غيابات كثيرة وقائمة الفريق غير مكتملة فكيف نخوض المباراة؟

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واردف: لا املك لاعبين حتى اذهب للمباراة، وان كان لدي 11 لاعب فقط لكنت واجهت الاسماعيلي. وتابع: هانك 14 لاعب مصاب بالكورونا بالاضافة الى اصابات أخرى كثيرة.

واكد: خوضنا اول مبارة امام الزمالك ونريد استكمال الدوري بدون شك، ولكننا نعاني من صعوبة التواصل مع الجبلاية. واتم: لن اترك حق فريقي، هناك تعنت ضدنا.