شكرا لقرائتكم محمود الشامي: الأندية هاجمتني لهذا السبب.. ويجب إلغاء سقف الرواتب في مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال محمود الشامي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة سابقا، إنه غير محسوب على أي من المرشحين على منصب رئيس اتحاد الكرة وانه مرشح الجمعية العمومية.

وأكد محمود الشامي في تصريحات لبرنامج نمبر وان والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار: "ليس عندي أية خلافات سواء مع هاني أبو ريدة أو أحمد شوبير، قائلا: "أعلنت ترشحي للانتخابات المقبلة على مقعد نائب رئيس اتحاد الكرة المصري".

وتابع عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة سابقا، إنه تعرض لهجوم عارم من جانب الأندية المصرية وخاصة الأهلي والزمالك بعدما طلب الحصول عن العقود الحقيقية للاعبين والكشف عنها في وسائل الإعلام.

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وأوضح: "الاتحاد الدولي فيفا يلزم الاتحاد المصري بالكشف عن عقود اللاعبين وعندما حاولت الكشف عن ذلك تم تعرضي للهجوم".

وأشار: "يجب إلغاء سقف رواتب اللاعبين المصريين أسوة بأوروبا وذلك قد يتسبب في فقد بعض اللاعبين المهمين مثل رمضان صبحي بعد التعاقد مع بيراميدز".