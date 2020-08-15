شكرا لقرائتكم طلائع الجيش يختتم تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة بيراميدز الاحد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يختتم اليوم السبت فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى استعداداته لمواجهة بيراميدز المقبلة المقرر لها الثامنة مساء غداً الاحد على استاد الدفاع الجوى، ضمن مواجهات الأسبوع العشرين لبطولة الدوري العام ، ويخوض الفريق مرانه الاساسى على ستاد جهاز الرياضة العسكرى ثم يعلن عبد الحميد بسيونى قائمة المباراة التى تدخل معسكر مغلق بأحد فنادق القاهرة للمبيت هناك ، وحذر عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لطلائع الجيش لاعبى فريقه من خطورة عبد الله السعيد نجم بيراميدز قبل مباراة الفريقين ، وكان بسيونى قد عكف على دراسة مباريات فريق بيراميدز، لاسيما أن الفريق السماوى نجح فى استعادة توازنه سريعاً بعد توقف مسابقة الدورى العام، ليحقق فوزاً عريضاً على طنطا بثلاثية نظيفة سجلها عبد الله السعيد، ويرفع رصيده إلى النقطة 35 ويتقدم مركزين ليصل إلى المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام.

وتعادل فريقا طلائع الجيش والإنتاج الحربى بهدف لكل فريق فى المباراة الودية التى جمعتهما عصر السبت على استاد جهاز الرياضة العسكرى، ضمن استعدادات الفريقين لافتتاح مشوارهم ببطولة الدوري التى عادت بعد تجميد دام خمسة شهور كاملة بسبب جائحة كورونا، تقدم عمرو جمال لطلائع الجيش فى الشوط الاول وتعادل باسم مرسى للإنتاج الحربى فى الدقيقة الاخيرة من عمر اللقاء.

واطمأن عبد الحميد بسيونى المدير الفنى للطلائع على جاهزية لاعبيه الذين لم يشاركوا فى الوديات السابقة بسبب الإصابات مثل عمرو جمال وإسلام سرى ومحمد سعد سمير وأحمد سامى وعاصم صلاح.

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ويحتل الطلائع المركز الخامس عشر برصيد 17 نقطة بعدما لعب 19 مباراة فاز فى 3 وتعادل فى 8 وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبوه 18 هدفًا وتلقت شباكه 26 هدفًا

وكان فريق طلائع الجيش تعادل فى آخر مبارياته بالدورى أمام المقاولون العرب بهدف لمثله تقدم الذئاب بهدف عن طريق سيف الدين الجزيرى فى الدقيقة 48، عن طريق ركلة الجزاء احتسبها الـVAR لأول مرة فى الدورى المصرى، فيما تعادل محمد ناصف لطلائع الجيش فى الدقيقة 84، عن طريق ركلة الجزاء احتسبها الـVAR أيضًا