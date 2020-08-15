شكرا لقرائتكم مدافع الأهلي يتلقى عرضا رسميا من بطل الدوري الصيربي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وقال محمد عبدالجابر في تصريحات لبرنامج نمبر وان والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار: "وصل للنادي الأهلي يوم 5 أغسطس فاكسا رسميا من بطل الدوري الصيربي". Advertisements وتابع: "ريد ستار الصربي طلب ضم محمود الجزار رسميا وطلب معرفة طلبات النادي الأهلي". وأشار: "اتواصل مع أمير توفيق بشكل مستمر لمعرفة طلبات الأهلي وبطل الدوري الصيربي طلب معرفة طلبات الأهلي المادية وموعد الموافقة على رحيل اللاعب بسبب استئناف الدوري الصيربي".

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