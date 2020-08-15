شكرا لقرائتكم سيف زاهر: رمضان صبحى لديه 5 عروض ولم يوقع لأى نادى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الإعلامي سيف زاهر إن رمضان صبحي، سوف يوضح لجماهير الأهلي، خلال الفترة المقبلة، اسباب رفضه الاستمرار مع القلعة الحمراء موضحا أن اللاعب سوف يحسم وجهته المقبلة، خلال الساعات القليلة المقبلة.

وقال سيف زاهر، خلال برنامج "ملعب اون تايم" الذي يقدمه عبر فضائية "اون تايم سبورتس" :"رمضان صبحي، لديه 5 عروض رسمية سواء من أندية مصرية وأوروبية".

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وأضاف :"رمضان صبحي، سوف يحسم وجهته المقبلة، خلال الساعات القليلة المقبلة"، مؤكدا :"اللاعب لم يوقع لأي نادي حتى هذه اللحظة".

رمضان صبحي، انتهت اعارته مع النادي الأهلي بنهاية 30 يونيو الماضي، واللاعب ابلغ مسئولي الاهلي رفضه استمراره مع الفريق، لرغبته في الانتقال لنادي بيراميدز المقبل.