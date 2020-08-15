شكرا لقرائتكم أحمد مرتضى: الأهلي قام بتأجير ستاد السلام بغرض"الشو"‏ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن فكرة ‏تأجير الملاعب بحق انتفاع للملاعب والاستادات فكرة جيدة، وكنت أول ‏من عرضتها على شركة بريزنتيشن قبل سنوات ماضية.‏

وأضاف أحمد مرتضى خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه ‏أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:" بيراميدز أول من قام بتأجير ملعب ‏بحق انتفاع في الموسم الماضي ولكن لم تُسلط عليه الأضواء".‏

وأشار عضو مجلس إدارة الزمالك إلى أن تأجير الأندية للملاعب تمنح ‏إدارات تلك الأندية فرصة لكسب اللقطة وعمل "الشو".‏

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