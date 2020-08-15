شكرا لقرائتكم أحمد بلال: مروان محسن لا يصلح أساسيا في الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أحمد بلال، مهاجم المنتخب الوطني والنادي الأهلي سابقا، ان رمضان صبحي، لاعب هيدرسفيلد الإنجليزي، ليس من أبناء النادي الأهلي.

وأكد أحمد بلال في تصريحات تليفزيونية: "رمضان صبحي مش من أبناء الأهلي فهو لم يلعب مع الفريق الأول كثيرا".

وتابع: "رمضان صبحي مثل أحمد فتحي وعبدالله السعيد فهم مش من أبناء الأهلي".

وأتم: "رمضان صبحي ليس له مكان بمنتخب مصر بين محمد صلاح وتريزيجيه ومن الصعب أن يشارك بينهم".

أحمد بلال: سيد عبد الحفيظ لم يحتوي رمضان صبحي ورحيل النجوم أمر مُحير

وأضاف مهاجم المنتخب الوطني والنادي الأهلي سابقا، إن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، وأمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي، أخطأوا في ملف شراء رمضان صبحي.

وأكد أحمد بلال: "سيد عبد الحفيظ لم يحتوي رمضان صبحي وأمير توفيق تأخر في ملف المفاوضات والحصول على توقيعه".

وتابع: "الأهلي فقد عدد من نجومه أمثال عبد الله السعيد وأحمد فتحي وهو أمر غريب ومحير".

وأتم: "فايلر يحتاج رمضان صبحي وهو ورقة أساسية في تشكيلته".

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وقال إن مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لاعب متواضع فنيا، موضحا : "مروان محسن لا يصلح ليكون أساسيا في الأهلي أو المنتخب".

وتابع: "ليس معنى أن مروان محسن أساسيا مع الأهلي والمنتخب أن يكون مهاجم جيد ولكن ذلك خطأ من المدير الفني وقناعاته".

ووصف إن طارق حامد، نجم وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لاعب محلي، قائلا: "لاعب مجتهد ومحترم ولكنه لاعب محلي".

وأشار: "طارق حامد مثل حسام عاشور، والثنائي محليين ولا يصلحوا للعب في أوروبا، حسام عاشور لاعب متواضع لذلك لم ينضم لمنتخب مصر".

وفي سياق آخر، أشار: "الأهلي اخطا بالتعاقد مع السنغالي اليو بادجي وتوقيت ضمه للفريق"