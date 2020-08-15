شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: عقوبة محمود كهربا عقاب رباني وسنتقدم بطلب تعويض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصف المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك ما تعرض له اللاعب محمود عبد المنعم كهربا من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عقاب رباني.

وقال مرتضى منصور في فيديو تم بثه عبر قناة الزمالك الفضائية: سبق وأن حذرت محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي واصفاً إياه بأسطورة الكرة المصرية من محمود عبد المنعم كهربا بسبب أخلاقه حتى أن محمد حلمي مدرب الأبيض السابق أقسم يمين طلاق بعدم قيادته للاعب طالما وجد في الجهاز الفني للزمالك".

تابع مرتضى منصور: "سبق وان اعتدى كهربا على كريستيان جروس المدير الفني الأسبق للفريق".

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وشدد على انه لا يجب ان يحزن مسئولي الأهلي من دخوله في مفاوضات مع رمضان صبحي خاصة وانه مرتبط مع نادي انجليزي وأنه كما تدين تدان بعدما تعاقدت مع اسلام الشاطر وبركات وعبد الله السعيد وغيرهم من لاعبي الإسماعيلي.

وأوضح رئيس نادي الزمالك في تصريحاته أنه سيتقدم باستئناف على الحكم الصادر لصالح نادي الزمالك لأن النادي خسر بطولة الدوري بعد خروج اللاعب هاربا قبل نهاية الدوري بثلاثة مباريات فقط ولدين حق في طلب هذا الأمر.

وتحدث رئيس نادي الزمالك عن أن الأهلي الخاسر من العقوبة المالية لأن اللاعب موقوف وسيضطر النادي دفع قيمة الغرامة بالكامل له حتى يضمن له اللعب في الوقت المقبل، مؤكداً أن اللاعب تم خطفه من الزمالك وأن كافة مسئولي اتحاد الكرة سواء وليد العطار بصفته رئيس لجنة شئون اللاعبين وقتها ومجدي عبد الغني عضو مجلس الجبلاية أكدا أحقية النادي وشرعية العقد المبرم بين الزمالك واللاعب.