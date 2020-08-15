شكرا لقرائتكم أبو مسلم: الأهلي هو من صنع رمضان صبحي.. واللاعب لم يرد الجميل لناديه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد أحمد أبو مسلم، لاعب الأهلي السابق، أن الاستاد فرق بشكل كبير مع الجماهير، قائلا: "ملعب السلام أصبح جيد ويليق باستضافة مباريات الأهلي".
وعن المباراة: "الانتاج الحربي لم يكن جاهزا بدنيا لمباراة الأهلي، هناك أخطاء للأهلي أمام الانتاج الحربي ظهرت منذ الدقيقة الأولى".
وأكمل: “الأهلي هو من يتحمل تعادل اليوم أمام الانتاج الحربي، كما أن مختار مختار تعامل بخبرات كبيرة مع المباراة".
وتابع لاعب الأهلي السابق، أن التعادل مع الإنتاج الحربي طبيعي جدا، موضحا: "تعادل الأهلي مع الانتاج الحربي طبيعي جدا بعد فترة توقف الدوري بسبب كورونا".
وأوضح: "الأهم للفريق هى بطولة دوري أبطال إفريقيا الفترة المقبلة، فمباريات إفريقيا لن تكون سهلة".
وزاد أحمد أبو مسلم، أن رمضان صبحي لم يرد الجميل لناديه، قائلا: "الأهلي هو من صنع رمضان صبحي ورحيله صدمه للجماهير، اللاعب أخطأ في قراره".
وختم: "لم اقتنع بقول رمضان صبحي أن لديه التزامات مادية، كما أن أسعار اللاعبين مؤخرا مبالغ فيه للغاية".
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