شكرا لقرائتكم موعد مباراة الأهلى القادمة أمام أسوان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل موعد مباراة الأهلى القادمة أمام أسوان



ينطلق موعد مباراة الأهلى القادمة أمام أسوان يوم الإثنين المقبل 17-8-2020 فى تمام الساعة التاسعة مساءا على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الـ20 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلى القادمة أمام أسوان



تعادل فريق الأهلى أمام نظيره الإنتاج الحربي بهدف لمثله فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة ضمن مباريات الأسبوع التاسع عشر من بطولة الدوري وهي المباراة الثانية للأهلي بعد عودة الدوري الذي توقف عدة أشهر بسبب "جائحة" كورونا وكانت المباراة أمام إنبي الأحد الماضي وفاز فيها الأهلي بثنائية نظيفة.

موعد مباراة الأهلى القادمة أمام أسوان



افتتح التسجيل للإنتاج الحربي أحمد عفيفى فى الدقيقة 27 قبل أن يدرك عمرو السولية التعادل للنادى الأهلى فى الدقيقة 27 من عمر المباراة من تسديدة قوية.

Advertisements

بهذه النتيجة واصل النادى الأهلى تربعه على قمة ترتيب الدوري المصري برصيد 53 نقطة يليه بيراميدز فى المركز الثانى برصيد 35 نقطة بالتساوي مع بيراميدز.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:"محمد الشناوي في حراسة المرمي أمامه محمد هاني ورامي ربيعة ومحمود متولي وعلي معلول وفي خط الوسط عمرو السولية وأليو ديانج وفي الأمام جيرالدو ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي ومروان محسن، ويجلس على مقاعد البدلاء علي لطفي ومصطفى شوبير وأحمد فتحي ووليد سليمان وحمدي فتحي وأليو بادجي ومحمود وحيد ومحمد فخري ومحمد شكري".