إشادات واسعة بمخرجات الجمعية العمومية لأندية المحترفين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشاد ناصر اليماحي رئيس مجلس إدارة شركة نادي الفجيرة لكرة القدم، بمخرجات اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد، الخميس، وقال: «بتوافق ورؤية واضحة المعالم؛ خرجت الجمعية العمومية لأندية المحترفين بالكثير من المكاسب، منها تقريب وجهات النظر حول التعديل على لوائح النظام الأساسي التي تخدم مستقبل كرة الإمارات، وكذلك الأريحية التامة في توزيع عوائد الموسم المنصرم الذي شهد عدم استكمال مسابقة الدوري، فيما تأجل حسم آلية توزيع العوائد للموسم القادم لمزيد من الدراسة».

وأضاف اليماحي: «الرابطة تقوم بدور كبير؛ لتطوير الدوري، خاصة في ما يتعلق بالجوانب التسويقية والمالية، وجذب الجماهير، وتقديم منتج رياضي يرتقي برياضة كرة القدم بالدولة».

بدوره، تحدث علي حسين اللوغاني رئيس مجلس إدارة شركة اتحاد كلباء لكرة القدم عن اجتماع الجمعية العمومية الأول لعام 2020، وقال: «أبدعت رابطة المحترفين كعادتها في تنظيم الاجتماع الأول؛ حيث تم استعراض الأجندة الخاصة بالاجتماع مع تأكيد أن كل البنود تمت مناقشتها في اجتماع المديرين التنفيذيين؛ ليتم اعتمادها من قبل أعضاء الجمعية العمومية. ومن ثم تم استعراض الخطة الاستراتيجية التي عكست الفكر الاحترافي والعمل الإبداعي والبعد العميق الذي تعمل به رابطة المحترفين الإماراتية؛ للوصول بالدوري الإماراتي إلى آفاق بعيدة تتخطى الطموح المعلن في تحقيق النجاح والتميز». وأشاد اللوغاني بآلية توزيع عوائد الرابطة على الأندية، قائلاً: «تم استعراض البيانات المالية وآلية توزيع العوائد بطريقة سلسة تم من خلالها التصويت على المقترح الفائز برأي الأغلبية».

وأثنى صالح إسماعيل عضو شركة نادي بني ياس لكرة القدم مشرف الفريق الأول، على مجريات اجتماع الجمعية العمومية، وقال: «الأجواء كانت إيجابية وكل ما تم الحديث عنه ومناقشته وطرحه نال رضا واستحسان الجميع، سواء من جهة الرابطة، أو من قبل ممثلي الأندية، وهذا إن دل على شيء فهو دليل على حسن إدارة الجمعية العمومية لرابطة المحترفين للأمور، وسلاستهم في التعاون مع الأندية، والذين وضعوا كامل تركيزهم على دعم الأندية وكسب كل التحديات والرهانات المستقبلية، ما سيصب في مصلحة كرة القدم الإماراتية، ومن شأنه مساعدة الأندية في تقديم موسم جديد؛ يعوض الموسم الماضي».

وأعرب سالم الجنيبي، عضو مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، ممثل نادي العين في الجمعية العمومية لرابطة المحترفين عن ارتياحه للأجواء التي سادت الحوار خلال الجمعية العمومية بين الأعضاء، والرابطة، والنتائج التي أسفرت عنها حول المقترحات الخاصة بآلية توزيع العوائد المالية.

وبيّن الجنيبي أن جميع المؤسسات الرياضية مطالبة بتفعيل مبدأ التعامل بطريقة احترافية في جميع المجالات الخاصة بها، سواء منها الإدارية والمالية والفنية، أو التسويقية والاستثمارية، بما يضمن لها الاستمرارية في تحقيق استراتيجياتها وخطط عملها، وبما يمكّنها من حصد الإنجازات واعتلاء منصات التتويج التي هي طموح مشروع لها ولجماهيرها، وخزائن الأندية التي تعتمد على الدعم فقط، معرضة لمغادرة مصاف الكبار.

وأضاف: «البطولات التي يحصدها كل نادٍ، علاوة على أنها مكسب لكل نادٍ، فإنها كذلك تعزز من رصيد موازنته المالية؛ لذلك لابد من رسم برامج خاصة في الاستثمار في الأصول القائمة في الأندية، والتركيز على مواهب الأكاديمية ومدارس الكرة، وتهيئتهم بطريقة سليمة لدخول قائمة الفريق الأول ورفع قيمتهم السوقية، وكذلك تفعيل بنود العقود التسويقية مع نجوم الفريق، بما يحقق عوائد إضافية والتميز في كل الجوانب من دون الانشغال بالتركيز على فكرة المنافسة؛ لإحراز بطولة بعينها؛ لأن هذا العمل المدروس يقود في نهاية المطاف إلى تحقيق الطموحات واعتلاء منصات التتويج بأريحية كبيرة على المدى البعيد».

وأشاد خميس عيسى المزروعي المدير التنفيذي لنادي الظفرة، بالأجواء الإيجابية التي تخللت اجتماع الجمعية العمومية العادية لرابطة المحترفين الإماراتية، والذي تم عقده عبر تقنية الاتصال المرئي، مشيراً إلى أن كل ما تم طرحه خلال هذا الاجتماع؛ سيعود بكل تأكيد بالفائدة على الأندية مع النقاشات.

وتقدم المدير التنفيذي لنادي الظفرة بالشكر لرابطة المحترفين على إرسائها نهج الحوار ومشاركة الأندية في كل الأطروحات التي تخصها، متمنياً التوفيق للرابطة والأندية في الموسم الجديد وتجاوز كل التحديات المتوقعة.