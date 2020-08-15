ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الأهلي مع الإنتاج

كتب: ضياء السقا

تعادل الأهلي مع نظيره الإنتاج الحربي ايجابياً بهدف لكل منهما خلال المواجهة التي أقيمت بينهما على ملعب الأهلي الجديد، بمدينة السلام، ضمن مباريات الأسبوع التاسع عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تقدم أحمد عفيفي للانتاج في الدقيقة 27 وتعادل عمرو السولية في الدقيقة 77.

وأهدر علي معلول ضربة جزاء للأهلي، في الدقائق الأولى من المباراة.

بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده للنقطة 53 محتلاً صدارة جدول الترتيب، كما ارتفع رصيد الانتاج الحربي للنقطة 24 محتلاًُ المركز التاسع في جدول الترتيب.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري، بعد تعادل الأهلي والإنتاج الحربي.

1- الأهلي 53 نقطة

2- بيراميدز 35 نقطة

3- الزمالك 35 نقطة

4- المقاولون العرب 34 نقطة

5- الاتحاد السكندري 29 نقطة

6- سموحة 26 نقطة

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7- إنبي 25 نقطة

8- الإنتاج الحربي 24 نقطة

9- الإسماعيلي 22 نقطة

10- المصري 21 نقطة

11- الجونة 20 نقطة

12- حرس الحدود 19 نقطة

13- أسوان 19 نقطة

14- وادي دجلة 18 نقطة

15 - مصر للمقاصة 17 نقطة

16- طلائع الجيش 17 نقطة

17- طنطا 16 نقطة

18- إف سي مصر 12 نقطة