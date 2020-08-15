شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ ينتقد مدرب برشلونة: "والله عندى نظرة.. لاعاد تناقشونى!" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقد المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية ومالك نادي ألميريا الاسباني ، كيكى سيتين المدير الفني لفريق برشلونة ، بعد الخسارة التاريخية أمام بايرن ميونخ الألمانى 8-2 في دوري ابطال اوربا، حيث نشر تركي آل الشيخ فيديو له مع مدرب الفريق الاسباني معلقاً عليه " والله عندي نظرة ... لاعاد تناقشوني !".

كشفت تقارير صحفية عاجلة، أن نادى برشلونة الإسبانى قرر إقالة المدير الفنى كيكى سيتين، بعد الخسارة التاريخية أمام بايرن ميونخ الألمانى 8-2 فى ربع نهائى دورى أبطال أوروبا، ذكرت شبكة "سكاى سبورت" أن برشلونة بقيادة رئيسه جوسيب ماريا بارتوميو، اتخذ قرارا عاجلا بإقالة سيتين من منصبه، عقب انتهاء موسم البارسا بعد الخسارة المذلة أمام البايرن، بالإضافة أيضا إلى إقالة الفرنسى إريك أبيدال المدير الرياضى.

وأشارت الشبكة إلى أن قرار إقالة سيتين تم إتخاذه منذ عدة أيام، ولم يكن ليستمر مع البلوجرانا بأى حال من الأحوال حتى لوحصد لقب دورى الأبطال.

الشبكة نفسها أوضحت أن بارتوميو لن يستقيل من منصبه، رغم التكهنات التي أثيرت حول بقاءه ومطالبة البعض برحيله.

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وحقق نادي بايرن ميونخ الألماني، فوزًا كبيرًا على برشلونة الاسباني 8-2، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء الجمعة، على ملعب "النور"، في العاصمة البرتغالية لشبونة، في دور ربع نهائي دورى أبطال أوروبا، التي عادت منافساتها بعد توقف طويل، بسبب ازمة تفشي فيروس كورونا المستجد.