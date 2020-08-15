الاتحاد يتدرب فى الجونة صباحاً ويعود للإسكندرية اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض الفريق الكروى الاول بنادى الاتحاد السكندرى تدريباته الصباحيه بملعب الجونة الفرعى تحت قياده مديره الفنى طلعت يوسف حيث يستعد لمباراة المصرى البورسعيدى بدون راحه المقرر لها الثلاثاء المقبل على ملعب برج العرب فى اطار مباريات الاسبوع الـ 21 بالدوري. ويعود الفريق الى مطار القاهرة في تمام الساعة الرابعة عصراً ويعود مباشرة الى الاسكندرية للاستعداد لمباراه المصرى البورسعيدي، حيث ابدى طلعت يوسف رضاه عن نقطه الجونة وإن كان الفريق الاقرب الى الفوز وتاثر بالغيابات العديدة والمؤثرة فى صفوف الفريق. Advertisements واوضح ان الجهاز الطبى بقياده عمرو الاشلم سيبذل قصارى جهده خلال المرحلة المقبلة لتجهيز اللاعبين المصابين وتجهزهم للاحق بالمباريات القادمة. الجدير بالذكر إن مجلس ادارة الاتحاد برئاسه محمد مصيلحى قد أعلن عن شفاء جميع المصابين وتحوليهم من إيجابى كورنا الى سلبى وخضع الجميع الى التحليلات اللازمه للاطمئنان عليهم قبل دخول معسكر الفريق.

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