شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى بعد مباريات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل عبد الله السعيد تصدر جدول ترتيب الهدافين في الدوري المصري برصيد 16 هدفا حيث أقيمت اليوم 4 مباريات من عمر الدورى العام لكرة القدم، وشهدت مباراة المصرى والإسماعيلى بالدورى انسحاب الفريق البورسعيدى ليتم إلغاء المباراة واحتساب نتيجتها لصالح الإسماعيلى مع خصم 3 نقاط جديدة من المصرى نهاية الموسم.

جدول الهدافين

الجونة يتعادل مع الاتحاد 1/1

انتهت مباراة الجونة والاتحاد السكندرى بالتعادل الإيجابى 1 / 1 فى المباراة التى أقيمت بإستاد خالد بشارة بالغردقة ضمن مواجهات الجولة الـ19 للدورى الممتاز ، ليرتفع رصيد الجونة للنقطة 21 فى المركز العاشر والاتحاد السكندرى 29 فى المركز الخامس بجدول الدورى المصرى ، أحرز للجونة أحمد ياسر ريان من ضربة جزاء فى الدقيقة 50 وتعادل للاتحاد السكندرى إسلام جمال فى الدقيقة 70.

دجلة يهزم الحدود بهدف نظيف

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تغلب وادى دجلة على حرس الحدود بهدف نظيف، سجله أحمد سعيد، فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم، الجمعة، على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر لمسابقة الدورى العام فى الظهور الأول للفريقين منذ توقف المسابقة المحلية بسبب جائحة كورونا، وكان آخر ظهور لدجلة فى 11 مارس الماضى حينما تعادل سلبياً مع طنطا، فيما تعادل حرس الحدود مع الجونة بهدفين لكل فريق فى 9 فبراير الماضى، وتأجلت مباراته مع المصرى البورسعيدى السبت الماضى بسبب إصابة عدد كبير من لاعبى المصرى بكورونا.

الإسماعيلى والمصرى 2 /0

أكد مسئولو اتحاد الكرة، تطبيق لائحة الإنسحاب على النادى المصرى بعد تغيبه عن الحضور أمام الاسماعيلى اليوم بالدورى، وكشف مسئولو اللجنة الخماسية أنه سيتم اعتبار المصرى مهزوما بنتيجة 2 /0 فى اللقاء ، مع خصم 3 نقاط أخرى من ألفريق نهاية الموسم وفقا للائحة وهو نفس القرار الذى وقع على الزمالك بعد انسحابه فى مباراة القمة أمام الأهلى.

الأهلى يتعادل مع الآنتاج 1 / 1