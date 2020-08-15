شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلال: رمضان صبحى ليس من أبناء الأهلى..وطارق حامد لاعب محلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تحدث أحمد بلال، مهاجم المنتخب الوطني والنادي الأهلي سابقا، عن ملف رحيل رمضان صبحي، لاعب هيدرسفيلد الإنجليزي، عن الأهلي وموافقته على الانتقال إلى بيراميدز.. وأكد أحمد بلال في تصريحات تليفزيونية: "لم أتفاجأ من انتقال رمضان صبحي إلى نادي بيراميدز ولو مكانه كنت ساحترف في أوروبا".

وتابع: "لو أنا مكان رمضان صبحي كنت سانتقل الى أوروبا ولن ألعب في بيراميدز حتى لو هاخد 150 مليون".

وأتم: "رمضان صبحي يجب ألا ينظر إلى الفلوس حاليا ويجب التفكير في ممستقبله الكروى"، وقال أحمد بلال، ان رمضان صبحى، لاعب هيدرسفيلد الإنجليزى، ليس من أبناء النادي الأهلي.. وأكد: "رمضان صبحي مش من أبناء الأهلي فهو لم يلعب مع الفريق الأول كثيرا".. وتابع: "رمضان صبحي مثل أحمد فتحي وعبدالله السعيد فهم مش من أبناء الأهلي".

وأكمل: "رمضان صبحي ليس له مكان بمنتخب مصر بين محمد صلاح وتريزيجيه ومن الصعب أن يشارك بينهم".

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فى السياق ذاته، قال أحمد بلال، إن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، وأمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي، أخطأوا في ملف شراء رمضان صبحي، لاعب هيدرسفيلد الإنجليزي.. قائلا: "سيد عبد الحفيظ لم يحتوي رمضان صبحي وأمير توفيق تأخر في ملف المفاوضات والحصول على توقيعه".

وتابع: "الأهلي فقد عدد من نجومه أمثال عبدالله السعيد وأحمد فتحي وهو أمر غريب ومحير".

وأتم: "فايلر يحتاج رمضان صبحي وهو ورقة أساسية في تشكيلته".