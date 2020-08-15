شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الرياضة من تليفزيون الخليج 365: برشلونة يودع الأبطال بفضيحة والأهلى يزيل صور رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم تليفزيون الخليج 365، موجز أخبار الرياضة المحلية والعالمية، من إعداد محمد الحناوى وتقديم رغدة بكر، وكانت أبرز الأحداث، خسارة فريق برشلونة بدورى الأبطال الأوروبى، وكذلك تأكيد مسئولى اتحاد الكرة، على تطبيق لائحة الإنسحاب على النادى المصرى بعد تغيبه عن الحضور أمام الإسماعيلى بالدورى.

أهلا بحضراتكم من جديد وموجز أخبار الرياضة من تليفزيون الخليج 365 لأهم وآخر الأخبار الرياضية محليا وعالميا.. وإلى التفاصيل..

أكد مسئولو اتحاد الكرة، تطبيق لائحة الإنسحاب على النادى المصرى بعد تغيبه عن الحضور أمام الإسماعيلى اليوم بالدورى، وكشف مسئولو اللجنة الخماسية أنه سيتم اعتبار المصرى مهزوما بنتيجة 2 /0 ، مع خصم 3 نقاط أخرى من الفريق نهاية الموسم وفقا للائحة وهو نفس القرار الذى وقع على الزمالك بعد انسحابه فى مباراة القمة أمام الأهلى.

وأصدر اتحاد الكرة بيانا رسميا أكد فيه على تطبيق مبدأ حاكمية اللوائح في كل المواقف ضمانا لتحقيق العدالة بين كل عناصر اللعبة وترسيخ الشفافية

وفى تطورات عقوبة محمود كهرباء لاعب النادى الأهلى التى أعلن عنها الزمالك اليوم، كشف مصدر داخل إدارة النادي الأهلي موقف النادي من تحمل غرامة محمود عبد المنعم كهربا مهاجم الفريق حال إقرارها بعد صدور قرار مبدئي بتغريم اللاعب مبلغ 32 مليون و800 الف جنيه على خلفية شكوى الزمالك ضده بعد رحيله عن النادي لأفيس البرتغالي قبل ان ينتقل منه للأهلي.

وفى السياق نفسه ولكن فى القلعة البيضاء كشف مصدر بنادى الزمالك مفاجأة جديدة في قضية محمود كهربا، موضحا أن الأوراق التى قدمها أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بالنادى الأبيض، فى القضية ، تتضمن أن النادى تلقى عروضا لضمه من ناديين، بقيمة 5 ملايين دولار، قبل رحيل اللاعب إلى نادى أفيش البرتغالى ثم انتقاله إلى الأهلى.

وأوضح المصدر ذاته أن مستندات الزمالك التى قدمت لتأكيد القيمة المالية الكبرى للاعب جاءت حتى يحصل على أكبر قدر من التعويض فى مسألة رحيله دون الحصول على موافقة إدارة الزمالك.

وفى سياق أخر وفى القلعة الحمراء أزال مسئولو النادي الاهلي صور رمضان صبحي لاعب هيدرسفيلد من مدخل إستاد الاهلي الجديد بالسلام وذلك بعدما رفض رمضان البقاء في الاهلي وأعلن أنه سيرحل إلى نادي بيراميدز.

وكان رمضان صبحي يتصدر صور نجوم الاهلي في ملعب السلام الذي تم الإعلان عنه مساء أول أمس ، الأربعاء، قبل أن يقوم مسئولو القلعة الحمراء بإزالة صوره اليوم رداً على موقفه بالرحيل لنادى بيراميدز

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وإلى القلعة البيضاء مجددا وخلال استعدادات فريق الزمالك لمباريات الدورى، أكد أمير مرتضى ، المشرف العام على الكرة، سلبية مسحة كورونا التى خضع لها لاعبو الأبيض والجهاز الفنى والإدارى، قبل مواجهة مصر المقاصة، فى المباراة التى ستجمعهما فى الثامنة مساء غد، السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من مسابقة الدورى الممتاز

ويسعى الفريق الأبيض خلال المباراة لاستعادة انتصاراته عقب تعادله الأخير أمام الاتحاد السكندرى، بهدف لمثله، فى المباراة التى جمعتهما مساء الاثنين الماضى فى إطار منافسات الجولة الثامنة عشرة من مسابقة الدورى.

وعالميا اكتسح بايرن ميونخ نظيره برشلونة بنتيجة 8 - 2، ليتأهل لنصف نهائي دورى ابطال أوروبا، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء الجمعة، على ملعب "النور"، في العاصمة البرتغالية لشبونة، في دور ربع نهائي دورى أبطال أوروبا.

ويواجه بايرن ميونخ، فى الدور نصف النهائى من دورى الأبطال يوم الأربعاء المقبل، مع الفائز من مواجهة مانشستر سيتى الإنجليزى وأولمبيك ليون الفرنسى، والتى ستقام مساء غدا السبت.

أكد السلوفينى ألكسندر سيفيرين، رئيس الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، استحالة تكرار سيناريو إقامة النظام الحالي لدوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبى، من خلال نظام المباراة الفاصلة في المستقبل، بعد أن اضطر اليويفا، لهذا النظام، بسبب توقف المنافسات لمدة طويلة، بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد

وتقام مباريات ربع النهائي ونصف النهائي ونهائي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبى هذا العام في البرتغال وألمانيا، حيث لجأ الاتحاد الأوروبي، إلى هذا الحل من أجل إنهاء الموسم بعد فترة التوقف الطويلة بسبب جائحة كورونا.

اختار نادى ليفربول الإنجليزى جوردان هندرسون، قائد الفريق، للفوز بجائزة أفضل لاعب فى الريدز عن موسم 2019 / 2020 بعد المستوى المتميز الذى ظهر به فى مباريات الفريق سواء على المستوى المحلى أو القارى.

وكان تسلم جوردان هندرسون، قائد فريق ليفربول، الذى يضم بين صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، جائزة أفضل لاعب فى الدوري الإنجليزي هذا الموسم 2019 – 2020، من جانب رابطة الكتاب والصحفيين الإنجليز، التى توج بها بشكل رسمى.

وما زلنا مع أخبار ليفربول الإنجليزى ظهر النجم محمد صلاح، المحترف فى صفوف النادى الإنجليزى، أثناء عطلته الصيفية قبل العودة إلى إنجلترا والانضمام لصفوف الريدز استعدادا للموسم الجديد، مع صديقه أحمد حسن كوكا مهاجم أولمبياكوس اليوناني.

وظهر الدوليان المصريان وهما يتنزهان فى البحر، بينما ظهر صلاح يقود المركب، وفقا لما أظهرته مقاطع الفيديو التى نشرها كوكا عبر ستورى حسابه على انستجرام.