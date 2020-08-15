شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: المصرى قام بتزوير مسحة كورونا لحارسه أحمد مسعود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، فتح تحقيق في أزمة إصابات فريق المصري بفيروس كورونا.. وأكد وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة في تصريحات تليفزيونية، أن اتحاد الكرة سيفتح تحقيقا فيما حدث من اصابات كورونا لفريق المصري بسبب هذا العدد الكبير من الاصابات في فريق واحد وهو ما يعكس وجود مشكلة إدارية.

وتابع أن محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية على تواصل دائم مع أطباء الفرق واتحاد الكرة يفتح بابه لمسؤولي المصري لمناقشة الملف والتوصل لحلول ترضي الجميع.

وأكد العطار، في حديثه عن أزمة إصابات المصري بفيروس كورونا، أن المخطيء عليه أن يتحمل نتيجة خطأه. وقال العطار في تصريحاته، إن إجراء المسحات هدفه وقائي منذ البداية، موضحا أنه تم إجراء ٨ مسحات لفريق المصري وجميع الحالات كانت سلبية. وواصل أنه بعد مباراة المصري والزمالك ظهرت ١٦ حالة إيجابية في الفريق البورسعيدي، وهو ما يؤكد حدوث خطأ ما وبالتالي من ارتكب الخطأ يتحمل نتيجته.

وتابع: "لا يصح أن يحمل المخطيء خطأه بانتظام جدول الدوري أو لباقي الفرق، ورغم ذلك فإن هناك اجتماعات حدثت بين عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة وسمير حلبية رئيس المصري، وبتدخل وزير الرياضة تم الاتفاق على تأجيل مباراة واحدة للمصري كانت مع حرس الحدود، أسوة بالانتاج الحربي الذي تأجلت له مباراة واحدة مع نادي مصر". وأكمل: "سمير حلبية أكد أنه لن يطلب تاجيل لقاء الاسماعيلي، واتحاد الكرة لن يتحمل أخطاء أحد، خاصة وأنه أجرى مسحات للاعبين وجاءت سلبية وبالتالي تحولها لايجابية ليس مسؤولية اتحاد الكرة".

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وقال وليد العطار: "المصري ابلغنا بايجابية مسحة أحمد مسعود ولكن تفاجئنا أن مسعود لم يخصع للمسحة في اتحاد الكرة".

وأشار: "التحقيقات جارية حول عدم خضوع مسعود للمسحة الطبية ولو ثبت تزوير المصري سنتخذ عقوبات صارمة".