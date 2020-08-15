شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب: الأهلى قدم واحدة من أسوأ مبارياته أمام الإنتاج الحربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عماد متعب أن السنغالي اليو بادجي مهاجم الأهلي ظهر بشكل جيد أمام فريق الإنتاج الحربي، مشدداً أن اللاعب يملك إمكانيات بدنية ممتازة تساعده كثيراً في السيطرة على الكرة والحصول على الكرات المشتركة، مؤكدا فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت: "فايلر أخطأ بالدفع بقفشة في مركز الجناح الأيمن وسرعان ما أعاده لوسط الملعب وهو أمر غير مفهوم وأخر دخول الأهلي في المباراة..قفشة ميزته الكبيرة في صناعة اللعب ولكن على الجبهات تقل خطورته كثيراً"

وأضاف عماد متعب أن مباراة الإنتاج الحربي تعد واحدة من أسوأ مباريات الأهلي هذا الموسم، مؤكداً أن فايلر أدخل الأهلي المباراة متأخراً وهو الأمر الذي قد لا يكون مقبولاً في مباريات أقوى من ذلك، معلقاًَ:"الإنتاج الحربى لم تسعفه لياقته البدنية فى الشوط الثاني لمجاراة الأهلي "

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انتهت مباراة الأهلي والإنتاج الحربي بتعادل الفريقين ايجابياً 1/1، تقدم أحمد عفيفي للانتاج في الدقيقة 27 وتعادل عمرو السولية في الدقيقة 77، خلال المواجهة التي أقيمت بينهما على ملعب الأهلي بمدينة السلام ضمن مباريات الأسبوع التاسع عشر من بطولة الدوري وهي المباراة الثانية للأهلي بعد عودة الدوري الذي توقف عدة أشهر بسبب "جائحة" كورونا وكانت المباراة أمام إنبي الأحد الماضي وفاز فيها الأهلي بثنائية نظيفة، بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده للنقطة 53 محتلاً صدارة جدول الترتيب، كما أرتفع رصيد الانتاج الحربي للنقطة 24 محتلاًُ المركز التاسع في جدول الترتيب.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي ..محمد الشناوي في حراسة المرمي أمامه محمد هاني ورامي ربيعة ومحمود متولي وعلي معلول وفي خط الوسط عمرو السولية وأليو ديانج وفي الأمام جيرالدو ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي ومروان محسن، ويجلس على مقاعد البدلاء علي لطفي ومصطفى شوبير وأحمد فتحي ووليد سليمان وحمدي فتحي وأليو بادجي ومحمود وحيد ومحمد فخري ومحمد شكري ، وشارك من بدلاء الأهلي اليو بادجي ووليد سليمان وحمدي فتحي.