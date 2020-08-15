شكرا لقرائتكم خبر عن الـ" VAR" يساعد عاشور فى إدارة لقاء الأهلى والإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المباراة – الانتاج الحربى X الأهلي الجولة الـ19 للدوري الممتاز في نسخته الـ61

النتيجة- التعادل 1/1

الملعب – ستاد السلام

الحكم – محمود عاشور

المساعد الأول – يوسف البساطى

المساعد الثاني - احمد نوفل

الحكم الرابع – طارق سامى

ثنائي الـ" VAR" – جهاد جريشة – إبراهيم محجوب

فرمان الـ" VAR" بركلة جزاء وهدف "

كان الـ" VAR" على موعد للتدخل في اللقاء ليصدر فرمان بركلة جزاء صحيحة للأهلي في الدقيقة 17 وهدف للإنتاج في الدقيقة 27 طبقا للقانون الى جانب تدخل " الفار" في الدقيقتين 75 من عمر اللقاء 92 رغم ان الحكم اتخذ اكثر من قرار بشكل جيد خلال فعاليات اللقاء

ظهر الحكم هادئا خلال فعاليات اللقاء متمتعا بلياقة بدنية جيده للسيطرة على المباراة رغم انه وحاول التواجد دائما في الميعاد معتمدا على خبرته في متابعة الهجمات المرتدة السريعة.

اللياقة البدنية – (التحمل - السرعة -الارتداد – التمركز- الرشاقة -المرونة- زاوية الرؤية)

الشخصية

حاول عاشور فرض شخصيته للسيطرة على اللقاء رغم التدخل المشروع لكابينة الفار طبقا للبرتوكول الـ" فيفا" كما حافظ الحكم على هدوئه طوال فعاليات اللقاء.

تطبيق القانون ( 42 مخالفة – الـ" VAR" تدخل إيجابي لكابينة الفار)

الدولي محمود عاشور كان موجود في الميعاد وتدخل بالصافرة بعد الاستعانة بالفار واحتسب 42 مخالفه على الفريقين في تقدير جيد نال قناعة اللاعبين والاجهزة الفنية أبرزها ركله جزاء للأهلي وهدف الإنتاج رغم ان المساعد الأول أشار بتسلل لكن " الفار " اعلن عن وجودة في الحالتين واحتسبهما طبقا للقانون ، كان هناك شك في لمسة يد على لاعب الأهلي جيرالدو لكن قرار الحكم صحيح باستمرار اللعب.

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العقوبات الانضباطية ( الانذارات - الطرد)

حاول الحكم السيطرة على اللقاء دون الافراط في البطاقات مستغلا خبرته في التعامل مع اللاعبين وكان متواجد الحكم بالبطاقة الصفراء في 3 مناسبات لثنائى الأهلي مروا ن محسن ورامى ربيعة في الدقيقتين 32،651 الى جانب لاعب الإنتاج موسى ديارا في الدقيقة 61 من عمر اللقاء .

المساعدان "الفار يحرج المساعد الأول"

ظهر الثنائي بيقظة وتمركز جيد خلال فعاليات اللقاء وسمحا باستمرار اللعب في أكثر من هجمة مؤثرة خلال شوطي المباراة لكن المساعد الأول تسرع في الإشارة على تسلل في هدف الإنتاج في الدقيقة 27 لكن تعاون الثنائي مع الحكم في المخالفات القريبة منهما طبقا للقانون وأشاروا على 3 حالات تسلل في توقيت مناسب .

الحكم الرابع –

لم يجد صعوبة للسيطرة على المنطقة الفنية وتعامل مع الأجهزة بشكل جيد ولم يسمح بتدخل أحد من جهاز الانتاج خلال متابعة الحكم لشاشة الفار وتعاون مع الحكم في إدارة المباراة طبقا للقانون.

الـ" VAR"

تدخل كابينة الـ" VAR" ينقذ الحكم والمساعد في ابرز قرارات اللقاء

إحصائيات المباراة: 42خطأ – 9 ركلات ركنية – هدفين -3 حالات تسلل – ركلة جزاء – 3 بطاقات صفراء.

الدرجات: الحكم 8.2- المساعد الأول – 7.5 – المساعد الثاني – 8.0– الحكم الرابع – 8.0.