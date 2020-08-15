شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الكرة بالمقاصة: نجاحى فى "الشيوخ" فرصة لتعزيز تواجد الرياضيين بالمجلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعرب وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة عن سعادته البالغة بعد فوزه في انتخابات مجلس الشيوخ الأخيرة، وعبور الانتخابات من المرة الأولى رغم ترشحه بشكل مستقل دون الانضمام لأحد القوائم الانتخابية الممثلة للأحزاب السياسية المختلفة التي خاضت انتخابات مجلس الشيوخ.

ووجه هويدي الشكر لكل أبناء محافظة الفيوم الذين دعموه خلال الانتخابات وخص بالذكر كل الرياضيين في المحافظة والقبائل العربية، والذين كان لهم دورا كبيرا في فوزه من المرة الأولى بانتخابات مجلس الشيوخ.

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شدد على أن نجاحه في الانتخابات خطوة مهمة في مشواره لخدمة أبناء محافظته وكل الرياضيين، مشددا على أن هدفه السعي لحل كل المشاكل التي تواجه أبناء الفيوم والتواصل مع القيادات السياسية بالمحافظة.

أوضح أن نجاحه في الانتخابات فرصة لتعزيز تواجد الرياضيين في المجالس النيابية وليكون صوت الرياضيين في اتخاذ وتوفير ما تتطلبه الرياضة المصرية بشكل عام والاجتهاد لتلبية احتياجات كل الرياضيين، باعتبار أنه لا يوجد عدد كافي من الممثلين عن الوسط الرياضي في المجالس النيابية.

ويلتقى المقاصة نظيره الزمالك غدا ضمن منافسات الأسبوع الـ19 من عمر مسابقة الدورى العام لكرة القدم.