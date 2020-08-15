شكرا لقرائتكم خبر عن محامى كهرباء: الزمالك طلب إيقاف الأهلى عن القيد والفيفا برأ النادى الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار أشرف عبد العزيز، محامى اللاعب محمود عبد المنعم كهربا، إن نادى الزمالك طلب خلال شكواه للفيفا مبلغ 9 ملايين دولار، وإيقاف كهربا، وإيقاف القيد للنادى الأهلى والنادى البرتغالى، إلا أن الحكم صدر بتغريم كهربا 2 مليون دولار، بالتضامن بين كهربا والنادى البرتغال، وهو حكم أول درجة ويحق لكهربا الاستئناف على الحكم.

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وأضاف المحامى بالنقض، خلال تصريحات إعلامية، أنه حتى الآن لم يفصل فى قضايا كهربا ضد نادى الزمالك، مضيفاً أن الحكم برأ ساحة النادى الأهلى تماماً، كما تضمن عدم إيقاف كهربا، عكس ما تم تداوله، موضحاً أن المحكمة الرياضية من الممكن أن تلغى الغرامة الموقعة على كهربا.

وأشار المستشار أشرف عبد العزيز، أن هناك عددا من الملفات سوف نتقدم بها فى الطعن على الحكم، بالإضافة أن هناك قضية جديدة سوف يتم تقديم قضية جديدة للفيفا، بالإضافة لقضايا مدنية ورياضية وجنائية، من بينها قضية المول الذى أخرج صور كهربا، وشكاوى أخرى سوف تقدم للجنة الانضباط باتحاد الكرة، وبلاغات للنائب العام تم التقدم بها ضد نادى الزمالك، مؤكداً أن ملف الطعن سيتم تقديمه الأسبوع المقبل.