شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى: الأهلى طرف فى قضية كهربا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، أن الأهلي طرف في قضية محمود عبد المنعم كهربا التي نظر فيها فيفا اليوم، وأضاف أمير مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "زملكاوي" المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية: "الأهلي طرف في القضية لأنه صاحب مصلحة في الحصول على خدمات لاعب وقع معه 4 مواسم وبالتالي سيكون له تحرك من أجل انهاء الموقع من خلال دفع المقابل أو غيرها".

وقال أمير مرتضى منصور: "سبق وأن طالبت محمود كهربا بتقديم عرض من الأهلي أو أي ناد آخر لمنحه حرية تحديد مصيره وفق التعاقد المبرم مع الزمالك، إلا أنه نفذ السيناريو الذي تم وضعه له من قبل النادي المنافس إلى البرتغال ثم العودة إلى القاهرة من جديد".

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وشدد أمير مرتضى منصور أن ‏قرار الفيفا بعقوبة محمود كهربا، لاعب الفريق السابق، أكبر رد ‏على تصريحات اللاعب الغريبة التي تثبت صحة موقفه.‏