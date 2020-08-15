أمير مرتضى: الأهلى طرف فى قضية كهربا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، أن الأهلي طرف في قضية محمود عبد المنعم كهربا التي نظر فيها فيفا اليوم، وأضاف أمير مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "زملكاوي" المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية: "الأهلي طرف في القضية لأنه صاحب مصلحة في الحصول على خدمات لاعب وقع معه 4 مواسم وبالتالي سيكون له تحرك من أجل انهاء الموقع من خلال دفع المقابل أو غيرها".
وقال أمير مرتضى منصور: "سبق وأن طالبت محمود كهربا بتقديم عرض من الأهلي أو أي ناد آخر لمنحه حرية تحديد مصيره وفق التعاقد المبرم مع الزمالك، إلا أنه نفذ السيناريو الذي تم وضعه له من قبل النادي المنافس إلى البرتغال ثم العودة إلى القاهرة من جديد".
وشدد أمير مرتضى منصور أن قرار الفيفا بعقوبة محمود كهربا، لاعب الفريق السابق، أكبر رد على تصريحات اللاعب الغريبة التي تثبت صحة موقفه.
وحصل الزمالك على حكم من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بتغريم محمود عبد المنعم كهربا 32 مليوناً و800 ألف جنيه لصالح قلعة ميت عقبة. وأعلن أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادى الزمالك حصول ناديه على حقوقه فى أزمة انتقال محمود عبد المنعم كهربا لصفوف الأهلى دون موافقة القلعة البيضاء، وكتب عضو مجلس الزمالك عبر حسابه على تويتر، "الحمد لله الزمالك يحصل على حقه فى قضيه اللاعب محمود كهربا"، وفى 2 أغسطس 2015 انضم محمود عبد المنعم كهربا لصفوف نادى الزمالك ليبدأ رحلة مع القلعة البيضاء انتهت بالانتقال للأهلى، وبدأ كهربا مسيرته الكروية داخل صفوف القلعة الحمراء، واستمر مع ناشئي الفريق لمدة 5 سنوات لعب خلالها 20 مباراة، وتمكن من إحراز 36 هدفا، قبل أن يرحل من الأهلي عام 2011.
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