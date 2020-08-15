محامي كهربا: قضايا اللاعب ضد الزمالك مدنية ورياضية وجنائية

محمد اسماعيل - القاهرة - قال المستشار أشرف عبد العزيز، محامي لاعب الأهلي محمود عبد المنعم كهربا، إنهم سيتقدمون بشكاوي رياضية، مدنية وجنائية ضد نادي الزمالك.
وتابع محامي كهربا، خلال مداخلة أُجريت معه ببرنامج اللاعيب بفضائية أم بي سي:"نشر صور لكهربا خلال تواجده في أحد المولات هذه قضية مدينة كما سنُقدم بشكاوي للجنة الانضباط باتحاد الكرة وبخصوص الجنائية سيتم تقديم بلاغات للنائب العام ولكن لن أفصح عن تفاصيل".
واسترسل محامي كهربا:"حكم فض المناعات برأ الأهلي من أي اتهامات، الأهلي يرى أنه انتصر لأن الحكم لم يشر لاتهامات من قريب أو بعيد له، فالشكوى جاءت كانت تُطالب تعويض 9 مليون دولار وإيقاف كهربا والنادي البرتغالي وشكوى ضد النادي الأهلي".
وأتم المستشار أشرف عبد العزيز، حديثه بالإشارة إلى أن الحكم تمهيدي ويستطيع كهربا المشاركة بصورة عادية لأن الحكم لم يصدر بإيقافه.
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