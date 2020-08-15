تقارير: ميسي سيغادر برشلونة إذا لم تحدث تغييرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

زعمت تقارير صحفية إسبانية، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي اتخذ قرار الرحيل عن فريقه الحالي برشلونة إذا لم تتخذ الإدارة قرارًا بالتغيير.

وكشفت إذاعة "كادينا كوبي" في الساعات الأولى من صباح السبت، أن ميسي سيغادر الفريق عقب الخسارة الثقيلة التي تعرض لها فريقه من بايرن ميونيخ بثمانية أهداف مقابل هدفين.

وأضافت الإذاعية الإسبانية، أن ميسي سينتظر رد فعل إدارة برشلونة بعد الخروج من الموسم الحالي بدون ألقاب.

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الصحيفة أوضحت، أن ميسي ينتظر إعادة هيكلة الفريق من جديد، واصفة أنه يشعر بالغضب خلال التوقيت الحالي بعد إخفاقات الفريق في دوري الأبطال في المواسم الماضية بداية من الخسارة روما ثم ليفربول وأخيرًا من بايرن ميونيخ.

وذكرت الإذاعة الإسبانية عبر موقعها الإلكتروني، أن ميسي لديه بند في عقده يمكنه الرحيل عن برشلونة مجانًا في عام 2021.

وكان برشلونة تعرض لهزيمة ثقيلة من بايرن ميونيخ بهدفين مقابل ثمانية في إطار منافسات دور الثمانية من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وخرجت تقارير صحفية أوروبية في الساعات القليلة الماضية أن إدارة برشلونة برئاسة جوسيب بارتيمميو قررت إقالة كيكي سيتين من الجهاز الفني للفريق.