أحمد مرتضى: طلبت من كهربا جلب عرض من الأهلي للموافقة على رحيله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
أكد أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن ما حدث من محمود عبد المنعم "كهربا" في أزمة هروبه من الزمالك على حد وصفه لم يكن أمر لائق.
وقال أحمد مرتضى في تصريحات لقتاة أم بي سي مصر:" أبلغت كهربا بأن وجوده مرفوض في الزمالك ومجلس الإدارة لا يرغب في التجديد معه".
وأضاف:" ليس لدينا اى مشكلة في رحيل اى لاعب من الزمالك إلى الأهلي في حال رغبة اللاعب عدم الاستمرار مع الفريق".
وأوضح، أنه اقترح على كهربا جلب عرض من الأهلي وسيكون ملتزم بأن يقنع إدارة الزمالك بالموافقة على رحيله إلى القلعة الحمراء دون أي مشاكل.
وأشار إلى أن الزمالك رفض تعديل عرض كهربا، وطلب من اللاعب تقديم عرض من الأهلي أو أي نادي أخر للموافقة على رحيله بشكل رسمي.
وتابع:" لم نتفاوض مع اي لاعب في الأهلي الا في المدة القانونية، وفاوضنا رمضان صبحي قبل سنوات بسبب وجود أزمة في عقده مع الأهلي، واللاعب كان يرغب في الانتقال إلى القلعة البيضاء".
وأتم :" كوليبالي لاعب الأهلي السابق اتعرض على الزمالك بعد هروبه من القلعة الحمراء، لكننا رفضنا التعاقد معه لأنه أخطأ".
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