سكاي: إقالة كيكي من قيادة برشلونة بعد ثمانية بايرن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:
ذكرت تقارير صحفية في الساعات الأولى من صباح السبت، أن إدارة نادي برشلونة برئاسة جوسيب بارتيميو قررت إقالة المدرب كيكي سيتين من قيادة "البلوجرانا" بعد الخسارة الثقيلة من بايرن ميونيخ.
وودّع برشلونة منافسات دوري أبطال أوروبا من دور الثمانية عقب الخسارة العريضة والكاسحة من بايرن ميونيخ بثمانية أهداف مقابل هدفين في لقاء جاء ضمن منافسات دور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.
وقالت شبكة "سكاي"، إن إدارة برشلونة قررت إقالة كيكي سيتين (61 عامًا) عقب خروج النادي الكتالوني بصفر ألقاب في الموسم الحالي سواء كان محليًا على صعيد الدوري أو الكأس أما أوروبيًا فخرج الفريق من دور الثمانية.
وقاد كيكي سيتين فريق برشلونة في يناير الماضي خلفًا لأرنستو فالفيردي، حيث خاض 25 مباراة مع الفريق ليحقق الفوز في 16 مباراة مقابل أربع تعادلات وخمس هزائم.
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