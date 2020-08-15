أمير مرتضى: فاوضنا هدرسفيلد لشراء رمضان.. واللاعب شعر بعدم الأمان مع الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

صرح أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، أن ناديه فاوض نادي هدرسفيلد الإنجليزي من أجل شراء رمضان صبحي.

وأضاف نجل رئيس الزمالك في تصريحات عبر شاشة "الزمالك" في ساعة متأخرة من اليوم الجمعة :"رمضان صبحي من حقه الاختيار، ومن المحتمل أن يكون شعر بعدم الأمان بعد موقف الأهلي مع حسام عاشور".

وتابع :"بشكل ما فاوضنا هدرسفيلد للحصول على خدمات رمضان، وما يسأل عن المفاوضات مرتضى منصور رئيس الزمالك".

وأكمل :"الهدف من العرض هو إرسال عرض لهدرسفيلد من الزمالك إذا لم يتوصلوا لاتفاق مع الأهلي لأننا نرى أن رمضان لاعب كبير".

Advertisements

وأنهى :"إذا كان رمضان صبحي جدد للأهلي سيقولوا ابن النادي، وإذا رحل سيتهموه بالخيانة، في الحقيقة لم أتفاجئ من انتقال اللاعب إلى صفوف بيراميدز".

وكان الأهلي أعلن عبر مدير التعاقدات أمير توفيق عدم التعاقد مع رمضان صبحي بعدما قرر الأخير الرحيل إلى صفوف بيراميدز.

نادي بيراميدز أصدر بيانًا رسميًا يوم الخميس الماضي أعلن من خلاله الدخول في مفاوضات مع هدرسفيلد للحصول على خدمات رمضان صبحي بصورة نهائية.

جدير بالذكر أن رمضان صبحي انتقل إلى صفوف الأهلي على سبيل الإعارة قادمًا من فريق هدرسفيلد في سوق الانتقالات الشتوية لعام 2019 قبل أن تتجدد الإعارة مطلع الموسم الحالي.