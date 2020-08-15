أمير مرتضى: فيفا عاقب الأهلي بطريقة غير مباشرة بشأن كهربا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

قال أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، إن الاتحاد الدولي لكرة القدم عاقب الأهلي بطريقة غير مباشرة بعد صدور قرار بشأن عقوبة في حق اللاعب محمود عبد المنعم "كهربا".

وأضاف أمير مرتضى في تصريحات عبر شاشة "الزمالك" في ساعة متأخرة من اليوم الجمعة :"فيفا عاقب الأهلي بطريقة غير مباشرة لأن كهربا لاعبًا في صفوف الأهلي وبالطبع لن يترك النادي لاعبه دون دفع الغرامة وإلا سيتعرض للإيقاف".

وتابع :"فيفا أقر عقوبة على اللاعب بعدما أعلن في وقت سابق أن ليس لديه عقد مع الزمالك، لكن هناك أربعة أطراف في هذه القضية من خلال اللاعب والزمالك والنادي البرتغالي والذي استخدمه الأهلي عن طريق (الكوبري أو محلل) للحصول على خدمات كهربا".

وواصل :"الزمالك الآن يعرف جيدًا كيف يسترد حقوقه خاصة أن لدينا رئيس نادٍ يمتلك سيرة ذاتية قوية من حيث الناحية القانونية".

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ووجه أمير مرتضى رسالة للنادي الأهلي بعد عقوبة "كهربا، قائلاً :"شعار المبادئ موجود في دولاب البطولات وتخرج وفقًا للظروف".

وأنهى :"عندما انتقل عبد الله السعيد ومحمد بركات وإسلام الشاطر كانوا ينالوا الإشادة، وبعدما رحل السعيد وصفوه بالخائن، الظروف متناقضة في الأهلي".

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم عاقب محمود عبد المنعم "كهربا" بغرامة مالية بـ2 مليون دولار بعد رحيله عن الزمالك مطلع الموسم الحالي إلى صفوف ديبورتيفو آفيس البرتغالي.

وانتقل "كهربا" إلى صفوف الأهلي مطلع العام الحالي وتحديدًا خلال سوق الانتقالات الشتوية ليصبح لاعبًا في الفريق الأحمر.