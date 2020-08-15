عبدالحفيظ: لن ألوم رمضان والمال لا يصنع تاريخ.. وكهربا يمتلك مستندات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في الأهلي بأنه لن يلق باللوم على رمضان صبحي بقراره بعدم الاستمرار مع الفريق، قائلًا أن المال لا يصنع بطولات، وفيما يتعلق بمحمود عبدالمنعم "كهربا" أوضح أن اللاعب يمتلك المستندات التي تنصفه.

وقال عبدالحفيظ في تصريحاته لقناة الأهلي عقب التعادل مع الإنتاج الحربي في الدوري: "مادام اللاعب اختار الرحيل عن الأهلي وعدم الاستمرار أفضل أن أتخذ القرار الذي يمكن أن يضيف للأهلي وليس التعليق على أمر أخر."

وتابع: "مر على الأهلي مئات اللاعبين عبر التاريخ، وكل فرد يصنع الفارق ثم يرحل، يمكن أن تكون جزء من كيان يصنع لك التاريخ والبطولات، لكن القوة الشرائية ليس الفيصل في هذا الأمر والنادي الكبير."

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وأضاف: "القوة الشرائية يمكن أن تكون لدى ريال مدريد لكن في فترة برشلونة سيطر على البطولات، ومانشستر سيتي امتلك القوة الشرائية لكن لم يحقق بطولات أوروبا، أنا لا ألوم اللاعب لكن علينا أن نعمل من أجل مصلحة النادي."

وواصل: "قرار فيفا انصفنا في قضية محمود عبدالمنعم كهربا، وأثبت أننا لم نكن طرف في الأمر، واللاعب يمتلك الأوراق التي يمكن أن تثبت صحة موقفه لكن في النهاية لسنا طرف في الأمر وتعاملنا بشكل مثالي."

واختتم قائلًا: "سنستعد لمباراة أسوان المقبلة بكل جدية، بالطبع نحن لم نكن في أفضل حال اليوم، وكل مباراة يجب أن نكون بالتركيز المطلوب من أجل الفوز بها."