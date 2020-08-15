محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
أكد مختار مختار المدير الفني لفريق الإنتاج الحربي، أن فريقه قدم مباراة قوية أمام الأهلي وكان قريب من الخروج فائزا.
وخيم التعادل الإيجابي على نتيجة مواجهة الإنتاج الحربي والأهلي بنتيجة هدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما بالجولة الـ 19 بدوري we المصري.
وقال مختار في المؤتمر الصحفي بعد المباراة:" كنا ندًا قويًا لفريق الأهلي في أغلب فترات اللقاء، وجميع اللاعبون ادوا ما عليهم ".
وأضاف، أن الانتاج الحربي أضاع بعض الفرص رغم انها لم تكن كثيرة طوال اللقاء، لكن بشكل عام الجميع قدم مباراة قوية.
وأتم المدير الفني لفريق الإنتاج الحربي:" كنا قريبين من الفوز والخروج بالثلاث نقاط، مباراة الأهلي ستؤثر على المباراة المقبلة التي ستكون بعد 48 ساعة فقط".
كانت هذه تفاصيل خبر مختار: أهدرنا العديد من الفرص أمام الأهلي.. وسنتأثر سلبيًا في اللقاء المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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