محمود الجزار مدافع الأهلي يتلقى عرضًا رسميًا من بطل الدوري الصربي

كشف محمد عبدالجابر، وكيل اللاعب محمود الجزار، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والمعار في صفوف نادي الجونة، عن امتلاك الأخير عرضا أوروبيا.

وقال محمد عبدالجابر في تصريحات لبرنامج نمبر

وان والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار: "وصل للنادي الأهلي يوم 5 أغسطس فاكسا رسميا من بطل الدوري الصربي".

وتابع: "ريد ستار الصربي طلب ضم محمود الجزار رسميا وطلب معرفة طلبات النادي الأهلي".

وأشار: "اتواصل مع أمير توفيق بشكل مستمر لمعرفة طلبات الأهلي وبطل الدوري الصربي طلب معرفة طلبات الأهلي المادية وموعد الموافقة على رحيل اللاعب بسبب استئناف الدوري الصربي".