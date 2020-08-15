مدرب بايرن ميونخ يكشف سر الفوز التاريخي علي برشلونة

أعرب هانزي فليك المدير الفني لفريق بايرن ميونخ عن سعادته البالغه عقب الفوز الكبير علي برشلونة بثمانية اهداف مقابل هدفين والتاهل لنصف نهائي دوري ابطال اوروبا. دوري ابطال اوروبا. وقال فليك: " كنا نعلم اننا اذا نجحنا في الضغط عليهم فسنخلق الكثير من الفرص للتسجيل، لدينا القدرات الكافية للقيام بذلك". الفرص للتسجيل، لدينا القدرات الكافية للقيام بذلك". وأضاف مدرب البايرن: " علينا الآن التقاط انفاسنا والتركيز علي المباراة المقبلة، أن نعلم اننا سنبدأ هذه المباراة من الصفر، نحن لم نحقق شيئاً بعد".



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