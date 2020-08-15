ليونيل ميسي يهدد بالرحيل عن برشلونة

هدد الأرجنتيني ليونيل ميسي بالرحيل عن فريق برشلونة بعد الهزيمة القاسية التي تلقاها مساء أمس الجمعة أمام نظيره بايرن ميونخ الألماني.
وخسر برشلونة بثمانية اهداف مقابل هدفين أمام الفريق البافاري في ربع نهائي دوريأبطال أوروبا.
وقالت إضاعة "كادينا كوب" الإسبانية أن ميسي هدد بالرحيل عن صفوف البلوجرانا، اذا لم تقم ادارة النادي باجراء تغييرات جذرية". وأضافت أن ميسييشعر بغضب شديد وقد ابلغ بارتوميو بذلك الأمر وقال له: "إذا لم تحدث تغييرات جذرية فسوف أغادر في عام 2021".
وكشفت كادينا كوب أن برشلونة عليه اتخاذ عدة قرارات للابقاء علي ميسي اولها اقالة كيكي سيتين من تدريب الفريق واستقالة بارتوميو من رئاسة النادي.
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