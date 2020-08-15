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ليونيل ميسي يهدد بالرحيل عن برشلونة

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هدد الأرجنتيني ليونيل بالرحيل عن فريق بعد الهزيمة القاسية التي تلقاها مساء أمس الجمعة أمام نظيره بايرن ميونخ الألماني.

وخسر برشلونة بثمانية اهداف مقابل هدفين أمام الفريق البافاري في ربع نهائي دوري

أبطال أوروبا.

وقالت إضاعة "كادينا كوب" الإسبانية أن ميسي هدد بالرحيل عن صفوف البلوجرانا، اذا لم تقم ادارة النادي باجراء تغييرات جذرية". وأضافت أن ميسي

يشعر بغضب شديد وقد ابلغ بارتوميو بذلك الأمر وقال له: "إذا لم تحدث تغييرات جذرية فسوف أغادر في عام 2021".

وكشفت كادينا كوب أن برشلونة عليه اتخاذ عدة قرارات للابقاء علي ميسي اولها اقالة كيكي سيتين من تدريب الفريق واستقالة بارتوميو من رئاسة النادي.

 

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