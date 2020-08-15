أحمد بلال: طارق حامد لاعب محلي.. والأهلي اخطأ بالتعاقد مع بادجي

قال أحمد بلال، مهاجم المنتخب الوطني والنادي الأهلي سابقا، إن طارق حامد، نجم وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لاعب محلي. وأكد أحمد بلال في تصريحاتلبرنامج نمبر وان والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار: "طارق حامد لاعب مجتهد ومحترم ولكنه لاعب محلي".
وأشار: "طارق حامد مثل حسام عاشور، والثنائي محليين ولا يصلحوا للعب في أوروبا".
وأتم: "حسام عاشور لاعب متواضع لذلك لم ينضم لمنتخب مصر".
وفي سياق آخر، أشار: "الأهلي اخطا بالتعاقد مع السنغالي اليو بادجي وتوقيت ضمه للفريق"
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