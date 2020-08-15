أحمد بلال: مروان محسن لا يصلح لأن يكون أساسيا في الأهلي أو المنتخب

قال أحمد بلال، مهاجم المنتخب الوطني والنادي الأهلي سابقا، إن مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لاعب متواضع فنيا.

وأكد أحمد بلال في تصريحات لبرنامج نمبر وان والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار: "مروان محسن لا

يصلح ليكون أساسيا في الأهلي أو المنتخب".

وتابع: "ليس معنى أن مروان محسن أساسيا مع الأهلي والمنتخب أن يكون مهاجم جيد ولكن ذلك خطأ من المدير الفني وقناعاته".