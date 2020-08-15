قال أحمد بلال، مهاجم المنتخب الوطني والنادي الأهلي سابقا، إن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، وأمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي، أخطأوا في ملف شراء رمضان صبحي، لاعبهيدرسفيلد الإنجليزي.
وأكد أحمد بلال في تصريحات لبرنامج نمبر وان والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار: "سيد عبد الحفيظلم يحتوي رمضان صبحي وأمير توفيق تأخر في ملف المفاوضات والحصول على توقيعه".
وتابع: "الأهلي فقد عدد من نجومه أمثال عبدالله السعيد وأحمد فتحي وهو أمر غريب ومحير". وأتم: "فايلر يحتاج رمضان صبحي وهو ورقة أساسية في تشكيلته".
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد بلال: سيد عبد الحفيظ لم يحتوي رمضان صبحي ورحيل النجوم أمر مُحير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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