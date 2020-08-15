سيد عبد الحفيظ: الدوري المصري بطولة النفس الطويل.. والتعادل أمام الإنتاج درس قوي

قال مدير الكرة بالاهلي “سيد عبد الحفيظ“، ان الفريق لم يقدم اليوم المردود المنتظر منه في مباراة الإنتاج الحربي، التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

أضاف عبد الحفيظ: “دخلنا المباراة بشكل متأخر، ولم نكن موفقين في أغلب فترات الشوط الأول”.

وأوضح أن الفريق عليه الاستفادة من درس اليوم بالتعادل أمام الإنتاج، مؤكدًا أن الفترة المقبلة تحتاج إلى مزيد من العمل والجهد من أجل العودة بقوة للأداء المميز.

وأشار مدير الكرة بـ الاهلي إلى أن احترام المنافسين أمر مطلوب جدا، من أجل الحفاظ على مسيرة الانتصارات والبطولات، مؤكدًا أن كرة القدم لها وجهان، أحدهما عندما تبتسم لك بإخلاصك وجهدك وعطائك، وأحيانًا تعطي لك ظهرها عندما تتعامل بعدم جدية وتقدير معها.

وذكر أن بطولة الدوري المصري هي بطولة النفس الطويل، وكل مباراة ولها حساباتها وظروفها الخاصة، مؤكدًا أن الفريق يحتاج إلى مزيد من الجهد والعمل والتركيز الفترة المقبلة.

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