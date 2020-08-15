مدرب الانتاج: الـVAR عمل ضدنا أمام الاهلي.. وكنا نستحق الفوز

قال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم لنادي الانتاج الحربي “مختار مختار”، ان مباراة فريقه أمام الاهلي كانت صعبة.

وأضاف مختار مختار في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة :”في مباريات الاهلي نحمل هما كبيرًا وخاصة في الظروف الصعبة التي عشناها”.

وتابع :”عملنا فترة قصيرة وجهزنا اللاعبين من خلال خوض مباراتين وديتين أمام كلا من نادي مصر وطلائع الجيش والمباراتين منحونا الطمأنينة قبل مواجهة الأهلي“.

وزاد :”المباراة كانت في منتهى الصعوبة بالنسبة لنا، ولكني تحدثت مع اللاعبين على كيفية مواجهة الأهلي“.

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وواصل :”أضعنا أهدافًا كثيرة وكان من الممكن أن نحصل على الثلاث نقاط”.

وأشار :”هذه المباراة مكسب كبير لنا وأشكر اللاعبين على الجهد الذي بذلوه”.

وأردف :”من الممكن أن تؤثر هذه المباراة علينا في اللقاء القادم، وأتمنى من الله أن يحالفنا التوفيق ونمر من الفترة الحالية بشكل جيد”.

وأكمل حديثه بتعليقه على تعطل تقنية الفيديو قائلا :”لم يتواجد عندما احتجنا له ولكن عندما عاد كان ضد فريقي”.

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